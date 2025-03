Notizie.com - Salvini contro tutti: perché il leader della Lega può scatenare una crisi di governo

Matteocrea scompiglio in maggioranza. Giorgia Meloni furiosa e Antonio Tajani non escluderebbe una verifica didopo il congresso del 5 aprile.ilpuòunadi(Ansa Foto) – notizie.comI commentatori politici hanno fatto presto a parlare di imminentedi. E lo stesso ha fatto ladel principale partito all’opposizione Elly Schlein. Ma cosa sta accadendo nelle ultime settimane tra i tre esponenti di spicco del Consiglio dei ministri?Per capirci qualcosa, è necessario alcuni passi indietro, quindi partiamo dall’inizio. Il focus dell’attenzione è tutto sui rapporti internazionali e in particolare agli Usa, che diventano sempre più tesi dopo che Donald Trump ha annunciato una guerra dei dazil’Europa, arrivando anche ad accusare l’Ue di essere nata per “truffare l’America”.