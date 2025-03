Salute successo al Ferraioli di Napoli per lo show cooking A tavola con la Lilt

Leggi su Ildenaro.it

Combina quotidianamente carboidrati, proteine e grassi in modo bilanciato, utilizza ingredienti naturali e freschi, a chilometro zero, ricorre a metodi di cottura semplici, predilige l’olio extravergine di oliva. E’ la cucina tradizionale napoletana, protagonista assoluta dello“Acon la”, l’ormai tradizionale appuntamento della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica che ladi, presieduta dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico, organizza con l’istituto alberghiero “”, guidato dalla preside Rita Pagano. Giunto alla sua decima edizione, l’evento ha visto protagonisti gli studenti del triennio cimentarsi con un menù che ha saputo proporre un vero e proprio viaggio nei sapori autentici di un’arte culinaria invidiataci in tutto il mondo, dove tradizione e innovazione si incontrano per offrire piatti sostenibili e salutari.