Rompipallone.it - Salti di gioia in casa Inter: arriva una splendida notizia alla corte di Inzaghi

L’si sta allenando, con i giocatori rimasti ad Appiano, in attesa della ripresa degli impegni del club ma occhio ancheche ha fatto sorrideree non solo.diinper ladell’ultim’orata in favore di Simone. Per il tecnico, così come di rimando per l’o ambiente nerazzurro, èta unache ha stupito tutti. Propriovigilia della fine della sosta per gli impegni delle nazionali. Eripresa del lavoro con la squadra per i numeri appuntamenti, tra campionato e coppe, delle prossime settimane.Simoneesulta:anche per l’, i dettagliNella giornata di oggi, 24 marzo 2025, a Coverciano, è stato assegnato uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo del calcio italiano: la cosiddetta ‘Panchina d’Oro’.