Ilgiorno.it - Salone del Mobile e Fuorisalone 2025: date, biglietti e distretti del design

Milano, 24 marzo– Il conto alla rovescia è ormai partito: Ildele Il Fuoristanno per arrivare a Milano e la città è già in fermento. Ma quali sono lee le novità? Ecco tutte le informazioni per non arrivare impreparati a uno degli eventi più attesi dell’anno. IldelOrari Come arrivareIl FuoriIldelL’appuntamento con la 63esima edizione deldelè stato fissato dall’8 al 13 aprilenegli spazi espositivi di Rho Fiera a Milano. La manifestazione, nata nel 1961, si è affermata come laboratorio di sperimentazione e contaminazione, offrendo una piattaforma per l’innovazione e l’eccellenza sostenibile. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 2mila espositori provenienti da 37 Paesi, tra cui 700er under 35 e 20 istituti di formazione tra scuole e università.