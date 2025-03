Leggioggi.it - Saldo IVA non pagato entro il 17 marzo 2025: scattano ora le maggiorazioni

Hai una partita IVA e ti sei accorto di non averilIVA 2024la scadenza di lunedì 17? Non preoccuparti, perché è ancora possibile liquidare le somme nel rispetto del maggior termine del 30 giugno, previsto per il pagamento delda dichiarazione dei redditi IRPEF / IRES.I contribuenti che ricorrono al differimento devono comunque farsi carico di una serie di.Analizziamo la questione in dettaglio.Per aggiornamenti e notizie come questa iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi. Indice La scadenza ordinaria del 17IVA non, come risolvere? Differimento al 30 giugno, leScadenza del 30 giugno: possibile dilazionare il? Ulteriore differimento al 30 luglio Come versare ilIVALa scadenza ordinaria del 17La dichiarazione annuale IVAha l’obiettivo di stabilire l’importo definitivo dell’imposta dovuto dai contribuenti per l’annualità 2024.