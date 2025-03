Salariin Italia più bassi che nel 2008

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.25 I salari reali insono inferiori di 8,7 punti rispetto al. Lo si legge nel Rapporto Oil (Organizzazione mondiale del lavoro) presentato a Roma. Dal 2024, i salari sono saliti del 2,3% ma la dinamica in aumento non ha ancora compensato le perdite salariali subite nel periodo di alta inflazione del 2022 e del 2023. In quegli anni si sono registrati rispettivamente -3,3 e -3,2%. Secondo la specialista Oil De Lazzari, che ha illustrato il Rapporto, quellono il risultato peggiore tra i Paesi del G20.