Salari reali in Italia rapporto Ilo | Sono più bassi del 2008

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Stipendi inpiùdel. Secondo ilmondiale suipubblicato oggi dall'Ilo, l'organizzazione internazionale del lavoro, l’analisi delle tendenzeali in un arco temporale di 17 anni evidenzia come il nostro Paese abbia subìto le perdite maggiori in termini assoluti di potere d’acquisto deia partire dal .