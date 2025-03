.com - Sala: “Indagine su San Siro atto dovuto, non mi faccio condizionare”

(Adnkronos) – “Un”. Così il sindaco di Milano Giuseppe, a margine della cerimonia per le nuove botteghe storiche a Palazzo Marino, ha definito l’aperta dalla procura milanese per un presunto danno erariale nella vendita dell’area di Sane dello stadio Meazza. “Stiamo parlando di un modello 45 – ha aggiunto– che vuol dire il registro degli atti non costituenti notizie di reato. Quando dei cittadini fanno una denuncia, la procura apre un fascicolo e poi decide come classificarlo. Il fche l’abbiano classificato come modello 45 è già un passo avanti. Si parla del prezzo a cui venderemo San, ma la valutazione l’abbiamo fatta fare all’Agenzia delle Entrate, quindi a un organismo dello Stato. Non so a chi meglio avremmo potuto farla fare, dovevamo chiedere alla Nasa? Oggettivamente non c’è nessuno più titolato dell’Agenzia delle Entrate”.