Sala chiarisce: «Illazioni! Apertura del fascicolo su San Siro è atto dovuto»

Giuseppe, Sindaco di Milano, ha espresso tutta la sua fiducia circa il fche le modalità sin qui seguite per la vendita del nuovo Sana Inter e Milan siano state quelle giuste.IL PUNTO – Giuseppesi è pronunciato sul tema dell’di un, da parte della Procura di Milano, circa la vendita di Sana Inter e Milan. Il Sindaco di Milano ha sottolineato, come riportato da Calcio e Finanza, che l’iter seguito dalla Procura rappresenta la normale prassi che viene ad essere posta in essere in presenza di una denuncia da parte dei privati cittadini. Di seguito le sue parole: «Stiamo parlando di un modello 45, ossia quello relativo al ‘registro degli atti non costituenti notizie di reato’. La Procura, quando dei cittadini fanno una denuncia, apre une poi decide come classificarlo.