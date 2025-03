Lapresse.it - SailGP, si rompe l’ala del catamarano Team Australia: lo spettacolare incidente

Leggi su Lapresse.it

L’Oracledi San Francisco si è concluso con un momentoe pericoloso: la rottura deldell’F50 di, colta in diretta dalle videocamere di bordo. L’è occorso nella settima prova del, il circuito professionistico con catamarani molto veloci, disputato nella Baia della città della California sullo sfondo del Golden Gate. Il boato è stato fortissimo e dall’alto è piovuta una gran quantità di pezzi di fibra di carbonio. Per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza fisica per Tom Slingsby e compagni.