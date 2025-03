Lanazione.it - Sabrina Malavolti Landi e i suoi clarinetti sbarcano al cinema: arriva “E poi si vede”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 24 marzo 2025- Giovedì prossimo uscirà nelle saletografiche italiane "E poi si", la commedia che segna il debutto sul grande schermo dei due fratelli siciliani noti come "I Sansoni". Il duo, già apprezzato dal pubblico televisivo e del web con milioni di visualizzazioni online e partecipazioni a programmi ben noti come Striscia la Notizia, porta in scena il suo umorismo in un film diretto da Giovanni Calvaruso, prodotto da Marco Belardi per Warner Bros Pictures con GreenBoo Production e distribuito da Warner Bros Italia. Nel cast spiccano Fabrizio Sansone, Federico Sansone, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Paride Benassai, Domenico Centamore, Maurizio Bologna, Gabriele Cicirello e Sergio Vespertino. La trama gira intorno a tre giovani in cerca di lavoro in un concorso per un posto da impiegato nell’ufficio legale del Comune.