Sabrina Colle chi è la compagna di Vittorio Sgarbi

Modella e attrice,è la storicadi. Una storia lunga e appassionata. Tra i due ci sarebbero 21 anni di differenza e la loro relazione è da sempre notoriamente caratterizzata da una dinamica particolare, descritta da ambo le parti alla stregua di “coppia aperta”.Chi è, la storicadiè nata ad Avezzano, in provincia de L’Aquila (Abruzzo), il 1° marzo 1973. Modella e attrice, la sua carriera artistica è iniziata all’età di soli 18 anni con la collaborazione con varie riviste di moda, tra cui Vogue, a Milano.Trasferitasi in seguito a Parigi, ha studiato presso la scuola d’arte drammatica Cours Florent dove ha potuto affinare le proprie capacità recitative. Solo successivamente, precisamente nel 1991, ha preso per la prima volta parte ad un film – Mama Keita – per poi continuare la carriera come attrice in teatro fino al 2002, quando è tornata a recitare al cinema in Senso 45, pellicola erotica di Tinto Brass.