Inter-news.it - Runjaic in conferenza stampa per Inter-Udinese: giorno e orario

Leggi su Inter-news.it

Kostapresenterà il match tradi campionato. Il tecnico tedesco, ma di origini croate, parlerà davanti ai colleghi. Match valido per la trentesima giornata.COMUNICATO UFFICIALE – L’comunicadelladel tecnico. Questa la nota del club friulano: “Mister Kostapresenterà la sfida contro l’invenerdì 28 marzo alle ore 14.30 presso la saladel Bluenergy Stadium. Per lasarà aperto l’ingresso Uffici dello stadio. Lasarà trasmessa in diretta su TV 12?. La sfida è in programma domenica 30 alle ore 18.Non soloinvale tantoSFIDA ALL’ORIZZONTE – Nel prossimo turno di campionato, l’sfiderà l’. I nerazzurri dovranno dare continuità alla vittoria di Bergamo per confermare il proprio primato in classifica.