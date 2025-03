Internews24.com - Rummenigge certo: «Inter e Bayern? Due big, noi non siamo favoriti e i nerazzurri hanno questo punto di forza»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi è espresso sul momento dell’, le parole dell’ex nerazzurro sul doppio confronto traMonaco evistato da Sport Bild, il dirigente deled ex giocatore dell’ha parlato del doppio confronto in Champions e del Mondiale per club di giugno:– «Saranno due partite difficili. Sono entrambe squadre di altissimo livello. Dovremo avere due giornate . Nessuno deve pensare che, perché non lo! L’ha una grande difesa. La loro difesa è di prim’ordine! E davanti,anche un buon attacco con Lautaro e Thuram. Penso cheun po’ più dominanti a centrocampo. Dobbiamo cercare di ottenere un risultato decente nella gara di andata a Monaco, perché al ritorno ci sarà un’atmosfera calda a San Siro a Milano»MONDIALE CLUB – «Mondiale per club? Sì, posso confermarlo.