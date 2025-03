Sport.quotidiano.net - Rugby serie B: il primo posto è sempre più lontano. Chico & Co. a undici punti dalla vetta. Emil Banca, così fa davvero male

L’si butta via. Avanti 33-15 all’intervallo la formazione di Francesco Brolis si fa superare e battere dal Brixia 33-41 nello scontro tra le seconde della classe e adesso si trova a -11capolista Modena vittoriosa a Rovato. Grande Delusione per l’, che dopo untempo perfetto, si fa superare da un Brixia coriaceo e subisce una sconfitta che spegne le ambizioni di promozione e probabilmente anche quella di un secondodei rossoblù. Un vero peccato, che non trova la continuità di gioco in un secondo tempo da dimenticare. pre le marcature al 5’ Zambrella con meta trasformata da; Brescia ribalta momentaneamente il punteggio , ma nella seconda parte delquarto le mete ancora di Zambrella trasformata daal 21’, Silvestritrasformata daal 26’, quella ospite di Fiorini al 29’ e infine quelle di De Napoli al 33’ e Pancaldi trasformata daal 40’ fissano il punteggio sul 33-15 per Bologna.