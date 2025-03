Casertanews.it - Rubano statue da un negozio di ferramenta, denunciati tre minorenni

Leggi su Casertanews.it

in cemento da una, tre minori bloccati edai carabinieri. Dovranno rispondere di furto aggravato i tre 17enni egiziani, che la notte scorsa sono stati intercettati dai carabinieri lungo via Domiziana a Castel Volturno, mentre con passo spedito trasportavano in.