Rubano gli auricolari | bloccati grazie al gps

Derubato deglidi marca, nella sua auto, rintraccia l’autore del furtoalla geolocalizzazione perché erano associati al cellulare. Così un cittadino è riuscito ad avvisare la polizia che sabato ha ritrovato gli apparecchi, in piazza Roma, nella borsetta di una marocchina di 37 anni. È stata denunciata per ricettazione. La donna era insieme a un connazionale, di 29 anni, con numerosi precedenti. Nella borsetta c’era anche il portafoglio oggetto di furto insieme agli. Per la coppia è scattato il foglio di via fino al 2028 emesso dal questore. Nell’ambito dei controlli del fine settimana la polizia ha identificato 18 persone di cui 4 con precedenti. Sempre sabato la Croce Rossa è intervenuta in via Petrarca per soccorrere una donna di 97 anni caduta in bagno. L’anziana si trovava da sola in casa e ha iniziato a gridare aiuto.