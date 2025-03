Cataniatoday.it - Ruba un paio di occhiali prima di prendere un aereo, 61enne denunciato in aeroporto

Leggi su Cataniatoday.it

Undella provincia di Ragusa,dil’, non ha resistito alla tentazione dire undida sole in un negozio dell’area partenze dello scalo catanese ed è stato, in stato di libertà, per furto aggravato. Una volta superati i controlli di sicurezza.