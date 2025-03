Ilgiorno.it - Rozzano, avvistato un lupo in città. Stupore (e paura) nella notte

per l’avvistamento di un. L’animale è stato notato mercoledì sera, intorno alle 23, mentre attraversava una zona semi-periferica della. Si tratterebbe di un esemplare solitario, forse lo stessoun paio di settimane fa nelle campagne alle spalle di Basiglio. Apparso in buone condizioni, ilnon ha mostrato segni dialla vista degli esseri umani, ma si è allontanato rapidamente dopo aver attraversato una rotatoria. "È probabile che i due o tre esemplari recentemente avvistatizona provengano dal Ticino, dove potrebbero essere nati. Gli avvistamenti nel Milanese dovrebbero restare limitati al periodo invernale e all’inizio della primavera, perché è questo il momento dell’anno in cui alcuni membri di un branco si disperdono", spiega Andrea Pastore di Wild Basiglio, il canale social che segnala le bellezze del Parco Sud ma anche le minacce al suo ecosistema.