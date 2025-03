Anteprima24.it - Rotondi: “I populismi sono la malattia del sistema politico”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Io vengo dalla Democrazia Cristiana, quindi per naturaallergico aiche a mio avvisounadel, si arriva al populismo cioè quando il popolo soffre”.Così il deputato irpino Gianfranco, a Radio Cusano. intervenuto a ‘Battitori Liberi’, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano, in merito alle parole del ministro Tajani che ha parlato diinterni alla maggioranza.“Della politica hanno bisogno i più deboli perché i forti si tutelano da soli, quando si fa politica la si dovrebbe fare per servire il prossimo, ma se nascono questi movimenti vuol dire che i partiti non sioccupati del popolo, quindi posnascere dei ciarlatani che sfruttano i malcontenti per i loro interessi. Bisogna essere popolari, non populisti.