Liberoquotidiano.it - Romano Prodi sbotta e la notizia sparisce...

Abbiamo scherzato, nel senso che adesso vorrebbero farci credere che non sia successo niente. Ricapitoliamo. Un ex Presidente del Consiglio,, ha letteralmente messo le mani addosso a una giornalista che gli aveva semplicemente rivolto una domanda: forse strattonandola, secondo lei addirittura tirandole i capelli, certamente toccandola in modo inopportuno e sgraziato, dopo averla peraltro aggredita verbalmente. Risultato? Per i giornali cosiddetti “maggiori”, è come se l'episodio non fosse mai avvenuto. Su Stampa e Repubblica, i quotidiani del gruppo Gedi, ieri non c'era nemmeno una riga. Il lettore, anche dotandosi di una potente lente di ingrandimento o di un microscopio ad alta precisione, non avrebbe trovato nulla. Quanto al Corriere, tutto è stato sbrigativamente liquidato con un box a pagina 15: «e la lite con la giornalista.