Panorama.it - Romano Prodi, guarda in anteprima le immagini esclusive della sua reazione alla domanda di Lavinia Orefici

Leggi su Panorama.it

Questa sera, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarta Repubblica. Nel corsopuntata verrà mostrato in esclusiva il video integrale di quanto accaduto sabato scorso trae la giornalista.In, sono stati diffusi due frame che anticipano ladigiornalista. L’intero filmato andrà in onda questa sera durante il talk show condotto da Nicola Porro.Al centropuntata, lo scontro politico sul manifesto di Ventotene. Si tornerà sulla vicendascomposta dinostra giornalista, con il video integrale e tutte le notizie.Leggi anche: I DEMOCRATICIE BERTINOTTI TIRANO LIBRI E INSULTIDESTRA