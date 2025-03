Iltempo.it - Romano Prodi e “il regime al contrario”. Porro: “Le femministe oggi non urlano”

Nicolanon poteva non partire dal caso, mediatico e politico, di. "Vedete, una delle cose più complicate, ma è l'unica cosa che poi i giornalisti devono fare, è fare delle domande ai politici o alle persone che cercano di intervistare, è il nostro mestiere", ha detto per esordire il conduttore di Quarta Repubblica. Il riferimento è, ovviamente, al fatto che l'ex premier, alla domanda della giornalista del talk-show di Rete 4 sul Manifesto di Ventotene, ha reagito con una risposta aggressiva e tirandole una ciocca di capelli. "I giornalisti non si fanno dettare le proprie domande da nessuno, non c'è unche dice quali domande sono giuste e quali sono sbagliate, eppure sembra di stare in unal": è stato il primo commento del giornalista. "La nostra giornalista si rivolge aper fargli la domanda che si deve fare all'ex Presidente della Commissione Europea, l'europeista di sinistra, cattolico e di sinistra a cui si chiede cosa pensa di un passaggio di Ventotene", ha riassunto