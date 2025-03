Laprimapagina.it - Roma. Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli: lotta contro la depressione e rifiuta il cibo

Leggi su Laprimapagina.it

Da giornial Policlinicodi. Il celebre critico d’arte ha recentemente confessato di soffrire die, al momento, le sue condizioni non sembrano migliorare. È stato lui stesso a raccontare il difficile periodo che sta attraversando:“Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto”, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica. Per lui, questa condizione rappresenta una profonda sofferenza sia fisica che morale: “Come abbiamo il corpo, così ci sono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare”.La situazione è resa ancora più critica dal fatto chedi alimentarsi, una delle principali ragioni che hanno reso necessario il ricovero.