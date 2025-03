Sololaroma.it - Roma, Tempestilli: “Ranieri lo confermerei. Champions League? Non sarà facile”

In un’intervista rilasciata a Il Tempo, Antonio, ex giocatore e dirigente della, ha parlato della stagione dei giallorossi e dell’immediato futuro. Queste le sue parole a partire dal cambio di marcia con: “Me lo auguravo perché conosciamo le qualità e le capacità del mister nel trasmettere ai ragazzi la sua mentalità e il suo modo di vedere il calcio. Così repentinamente credo non se lo aspettasse nessuno. Sono stati bravi anche i giocatori a seguirlo”.Riguardo in cosa sia stato eccellentenel suo lavoro: “La semplicità, la naturalezza nel fare le cose dall’alto della sua esperienza e la gestione del gruppo. Non ha guardato in faccia a nessuno, quando ha reputato un giocatore non pronto non l’ha schierato. Credo che nessun calciatore possa contestare le sue scelte.