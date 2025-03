Romadailynews.it - Roma, sospesa per cinque giorni struttura ricettiva irregolare in via Turati

Non registrati due ospiti: scatta la sospensione della licenza e la denuncia per il titolare.Proseguono ai controlli sulle strutture ricettive in vista del Giubileo del 2025. In questo contesto, la Questura ha disposto la sospensione perdella licenza di un’attività situata in via Filippo, nel cuore della Capitale.Il provvedimento, emesso dal Questore, è arrivato a seguito di un’ispezione effettuata dagli agenti della Divisione Amministrativa, che hanno accertato la presenza di due ospiti non registrati. I loro dati non erano stati inseriti sulla piattaforma “Alloggiati Web”, lo strumento attraverso cui le strutture comunicano alla Polizia le generalità dei clienti, contribuendo al monitoraggio di soggetti potenzialmente pericolosi o ricercati.Alla luce delle violazioni emerse, oltre alla sospensione temporanea dell’attività, il titolare dellaè stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.