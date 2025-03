Sololaroma.it - Roma, Salah Eddine si ferma: El Shaarawy torna il vice Angelino

Il rientro in campo si avvicina sempre di più per la. La sosta Nazionali si sta infatti concludendo ed i giallorossi sono riusciti a ricaricare le pile, in vista di un finale di campionato estremamente complicato. L’obiettivo è centrare quel 4° posto che appariva una semplice chimera due mesi fa e che dista ora solo quattro punti. La concorrenza è spietata ma andrà necessariamente superata. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli in vista della prima di 9 finale, ovvero quella di sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare con il Lecce. Un match che nasconde insidie, contro un cliente ostico.Claudio Ranieri è consapevole che i salentini non lasceranno nulla al caso ma deve tener conto anche dei calciatori rimasti ai box, dopo gli impegni in Nazionale. Uno di questi è Anass, che ha lasciato il ritiro dell’Olanda U-21 per via di un problema al piede.