Thesocialpost.it - Roma, ragazzo autistico corre verso la tangenziale. Salvato da due agenti: “Volevo vedere i treni”

Leggi su Thesocialpost.it

Un’adolescente con autismo di 17 anni ha causato momenti di grande apprensione a, quando, durante una passeggiata con il padre, ha improvvisamente iniziato are senza fermarsi, riuscendo a distanziarlo rapidamente. Dopo averlo perso di vista, il giovane ha continuato are fino a raggiungere la. I genitori, preoccupati e incapaci di rintracciarlo, hanno chiamato il numero di emergenza 112. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente e, dopo una serie di ricerche, ha ritrovato il, riportandolo in sicurezza dalla sua famiglia.L’incidente è accaduto qualche giorno fa, quando il giovane, affetto da autismo, si trovava con il padre per una passeggiata tranquilla. Improvvisamente, ha preso are con grande velocità, lasciando il genitore indietro e scomparendo alla sua vista.