Sololaroma.it - Roma, nuova tegola per Ranieri: Salah-Eddine lascia il ritiro dell’Olanda U21

Leggi su Sololaroma.it

Da sempre la pausa per gli impegni delle nazionali è uno dei peggiori nemici per gli allenatori, che spesso perdono una buona parte della rosa, con giocatori anche costretti a viaggi intercontinentali. A preoccupare maggiormente è però sempre il rischio infortuni, con ogni sosta che presenta il conto a diversi club. Dopo il grave problema per Dybala, lasperava di non incappare in altri ko in vista della parte finale della stagione, invece persi profila unanotizia negativa che riguarda.Le condizioni diIl laterale ex Ajax, arrivato nel corso della finestre invernale di calciomercato, era stato convocato dall’Olanda Under 21 e negli scorsi giorni aveva preso parte da titolare alla sfida contro l’Italia, vinta per 2-1. Come riportato però dal giornalista Lentin Goodijk,è stato costretto ad abbandonare ildei giovani Orange, con Lucas Jetten che lo sostituirà anche in vista del match contro lania in programma nella giornata di domani.