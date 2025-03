Romadailynews.it - Roma: nel fine settimana oltre 1.100 sanzioni e 14 patenti ritirate in diverse zone della città

Leggi su Romadailynews.it

(AgenziaNova) – Proseguono i controlliPolizia Locale diCapitale per contrastare i fenomeni legati alla “malamovida” e garantire il rispetto delle norme a tutelasicurezza stradale equiete pubblica.Nelgli agenti sono intervenuti nel quartiere San Lorenzo, dove decine di persone si erano radunate in strada per l’inaugurazione di un’attivita’ in piazza dei Siculi, trasformata in un punto di ritrovo con musica ad alto volume e somministrazione di alcolici.L’evento non autorizzato, che ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale, con traffico bloccato e disturbo alla cittadinanza, e’ stato interrotto dalle pattugliePolizia Locale, che hanno identificato e sanzionato i due organizzatori, un ragazzo e una ragazza di 26 anni, perviolazioni amministrative.