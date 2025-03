Tpi.it - Roma, muore a 62 anni dopo una liposuzione: indagati tre medici

Tredisonoper la morte di Simonetta Kalfus, 62, deceduta lo scorso 18 marzoessersi sottoposta a un intervento diin una clinica privata della capitale. I tresono il chirurgo che ha eseguito l’intervento estetico, l’anestesista che lo assisteva e il medico dell’ospedale di Pomezia dove la donna si era inizialmente recata per poi essere rimandata a casa. Per i tre camici bianchi la Procura diipotizza il reato di omicidio colposo.Secondo quanto emerso dall’autopsia, svolta all’istituto dina legale di Tor Vergata su disposizione dei magistrati, Kalfus è morta per una sepsi grave.La 62enne, residente a Pomezia, si è sottoposta alo scorso 6 marzo in una struttura privata di, in zona Tuscolana. In seguito all’intervento sono sorte complicazioni che 14 marzo hanno portato la donna a finire ricoverata in coma vegetativo all’ospedale Grassi di Ostia, dove quattro giorniè morta.