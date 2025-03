Roma le indagini per lesioni e disastro dopo il crollo della palazzina di Monteverde Dubbi sul rilevatore di gas nel B&B che ospitò Saviano

Leggi su Open.online

i carabinieri indagano percolpose ecolposoildi ieri di unanella zona di, nel quale è rimasto ustionato un turista scozzese di 54 anni: Grant Paterson. A coordinare leè il procuratore aggiunto Giovanni Conzo. I carabinieriCompagnia Trastevere hanno già ascoltato alcuni testimoni tra cui il proprietario del bed and breakfast dove alloggiava il turista che ha riportato ustioni sul 70% del corpo. In precedenza l’appartamento era affittato da Roberto, che lo utilizzava come studio. L’indagine è condotta al momento contro ignoti. La procura ha disposto il sequestro dell’immobile. Ieri il pm ha effettuato un sopralluogo sul luogo dell’esplosione, tra via Vitellia e via Foà. Ildi monossido di carbonio, le esplosioni, le ustioniNel frattempo, è stato rimosso da AirBnb l’annuncio dal quale si poteva prenotare l’appartamento Mammadi Via Vitellia 43.