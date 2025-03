Romadailynews.it - Roma, inseguimento nella notte su via Salaria: arrestati quattro uomini

Dopo 30 minuti di fuga, fermati dai Carabinieri: uno guidava senza patente.spettacolare. Intorno alle 2.30, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri ha intercettato una Citroën C3 sospetta in via, all’altezza di Castel Giubileo. Alla vista dei militari, il conducente ha accelerato dando il via a una fuga durata circa trenta minuti, conclusasi in via Giovanni Magliara.Una volta bloccati, i Carabinieri hanno identificatoa bordo: il conducente, cittadino albanese, e tre passeggeri, due albanesi e un cittadino del Kosovo. Tutti risultano avere precedenti per reati legati a droga e furti.Nessuno deiha saputo spiegare il motivo della fuga, che fortunatamente non ha causato incidenti. Il conducente è risultato privo di patente, mai conseguita, e per questo è stato anche sanzionato.