Sololaroma.it - Roma, Gasperini prima scelta dei Friedkin: la situazione

Lasta seriamente valutando di affidare la panchina a Gian Pieroper la prossima stagione, in quello che potrebbe essere l’anno del suo addio all’Atalanta dopo un ciclo lungo e indimenticabile. La spinta decisiva è arrivata direttamente dal presidente Dan, affascinato dai risultati tecnici e finanziari ottenuti dalla Dea sotto la guida del tecnico piemontese, e supportato dal parere di Claudio Ranieri.Primi contattiI primi contatti risalgono già a qualche mese fa, quandoha chiarito che non intende rinnovare il contratto in scadenza con l’Atalanta nel 2026. Proprio Ranieri, insieme al ds Florent Ghisolfi, ha sondato la disponibilità del tecnico per capire se ci fossero i margini per un approdo in giallorosso.Come riporta il Corriere dello Sport,sembra lusingato dall’interessamento e avrebbe già ricevuto garanzie importanti, come quella di avere piena autonomia nella costruzione della squadra.