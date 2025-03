Sololaroma.it - Roma Femminile, brutte notizie per Spugna: l’esito degli esami di Kresche

Leggi su Sololaroma.it

Fino a questo momento non è stata di certo una stagione semplice quella che sta vivendo la, che sembra ormai essere tagliata fuori dalla corsa per il titolo in Serie A. La sconfitta per 3-1 subita dal Milan è stata la seconda nelle tre partite disputate di Poule Scudetto, con la formazione dichiamata quantomeno a cercare di conquistare il secondo posto, distante un punto, nelle partite che restano prima del gong finale.Il match con il Milan non è stato però negativo solamente per il risultato finale e per la prestazione messa in campo dalle giallorosse, ma anche per l’infortunio patito da Isabelle. Intorno al 70? e con il punteggio sul 2-1 per le lombarde, l’estremo difensore dellaè stata costretta a lasciare il terreno di gioco praticamente in lacrime, che non lasciavano presagire nulla di buono in vista dei successivi