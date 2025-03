Romadailynews.it - Roma, famiglia occupa ex fabbrica in zona Casilino: sgombero della Polizia

Cinque persone si erano insediate abusivamente in uno stabile in disuso.– Unacomposta da cinque persone hato abusivamente, nella serata di domenica 23 marzo, i locali di una exsituata in via dei Ruderi di Torrenova, nella, a.Secondo quanto comunicato dalla Questura, il nucleo familiare aveva approfittato dello stato di abbandono dell’edificio, di proprietà di una società immobiliare, per trasformarlo in un’abitazione di fortuna. I locali, un tempo adibiti a uffici, sono stati allestiti in poche ore con masserizie e materiali di uso domestico, pur essendo privi di elettricità, acqua e servizi igienici.L’interventoè scattato nella mattinata di lunedì 24 marzo, su disposizione del commissariato competente per territorio. Le forze dell’ordine hanno proceduto alloper tutelare il diritto di proprietà e ripristinare condizioni minime di igiene e sicurezza all’internostruttura.