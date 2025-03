Sololaroma.it - Roma, Europa fondamentale: Svilar e Ndicka a rischio cessione

Lasi aggrappa all’per blindare i suoi gioielli. L’ingresso in Champions League – o almeno inLeague – non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma una necessità economica per evitare sacrifici dolorosi sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se i giallorossi dovessero restare fuori dalle coppe, uno trapotrebbe essere ceduto per generare una plusvalenza importante, considerando che entrambi sono arrivati a parametro zero.conteso tra Chelsea e Bayern MonacoIl nome più caldo è quello di Mile. Il portiere belga, che si è preso la porta dellacon prestazioni sempre più convincenti, ha attirato le attenzioni di club di primissima fascia come il Chelsea e il Bayern Monaco. La situazione contrattuale non aiuta i giallorossi a dormire sonni tranquilli: l’attuale accordo scade nel 2027, maguadagna meno di un milione di euro a stagione e chiede un corposo adeguamento a 4 milioni per prolungare.