Roma Dybala si opera a Londra | le tappe del recupero

L’infortunio che ha messo fine alla stagione di Pauloriguarda il tendine semitendinoso, situato nella parte posteriore della coscia. La lesione inizialmente è stata trattata con una terapia conservativa, ma alla fine si è optato per un intervento chirurgico, considerato la soluzione migliore per evitare ricadute in futuro.LedelIl semitendinoso è un muscolo cruciale per i movimenti della coscia, contribuendo sia all’estensione dell’anca che alla flessione del ginocchio. Questo tipo di infortunio può derivare da traumi improvvisi, cambi di direzione bruschi o anche da vecchie lesioni muscolari che nel tempo hanno indebolito il tendine.Secondo quanto riportato da Il Messaggero,si opererà domani mattina a. Poche ora fa, l’argentino, accompagnato dalla moglie Oriana Sabatini e dal suo procuratore, è partito dall’aeroporto di Ciampino in direzione Inghilterra: il luogo scelto è la Fortius Clinic del dottor Andy Williams.