Sololaroma.it - Roma, domani la ripresa degli allenamenti: si accende la corsa Champions

Leggi su Sololaroma.it

Con il fine settimana senza calcio ormai archiviato, a Trigoria è tempo di voltare pagina e concentrarsi sul ritorno del campionato. Ladi Ranieri riprenderà glidomattina con l’obiettivo di prepararsi al meglio per l’anticipo di sabato sera contro il Lecce al Via del Mare. Da lì ripartirà la rineuropea di una squadra che, da metà dicembre in poi, ha costruito una rimonta straordinaria: 13 risultati utili consecutivi – 10 vittorie e 3 pareggi – hanno portato i giallorossi dal 15° posto, con appena due punti di margine dalla zona retrocessione, all’attuale 7° posto, a soli 4 punti dalla zona.Ritorno senza DybalaLa sosta è arrivata nel momento giusto, considerando i tanti problemi fisici accumulati dalla rosa nelle ultime settimane. Tuttavia, per Paulo Dybala non ci sarà più spazio in questa stagione: l’argentino nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere la lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, con l’obiettivo di tornare a disposizione per il prossimo campionato.