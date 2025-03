Romadailynews.it - Roma, chiuse 300 strutture ricettive irregolari: il contrasto all’abusivismo cresce con il Giubileo

A partire da marzo 2024, circa 300sono state, a seguito dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine. Solo nei primi mesi del 2025, sono emerse 30 nuovetà. Lante diffusione diabusive destinate al turismo è diventata un problema rilevante per molte delle principali città italiane, conche, negli ultimi anni, ha intensificato gli sforzi per combattere l’abusivismo.Da tempo, infatti, la capitale ha rafforzato i controlli attraverso un reparto della polizia locale dedicato esclusivamente alle verifiche nellecome alberghi, pensioni, B&B, case vacanze e ostelli. L’incremento delle ispezioni è stato ulteriormente accelerato in vista del, evento che si prevede attirerà un grande numero di pellegrini, con il rischio che questo possa comportare un aumento delletà.