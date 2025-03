Romadailynews.it - Roma, Carpano (FI): “Fosse Ardeatine scuotono coscienza della nostra città”

Leggi su Romadailynews.it

“Ci stringiamo ai familiari delle 335 vittime dell’eccidio delleperpetrato dall’occupante tedesco in collaborazione con i dirigentiRepubblica Sociale”.Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino di Forza Italia Francesco.“Un evento che ha scosso e continua a scuotere ogni anno la. Ad ogni vittima dell’eccidio va un ricordo profondo. Spiace constatare che ancora si inneggi, come accaduto ieri, all’audacia dell’attentato di Via Rasella dal quale scaturì la rappresaglia delle.L’attentato non fu concordato con il resto dei partiti del CLN ed era già stato considerato inopportuno nel suo genere dal Comando del Fronte Militare Clandestino a causa delle possibili rappresaglie” conclude la nota.