Roma, al via l'evento "Agricoltura è". Lollobrigida: "Il nostro modello punta al benessere dei cittadini"

Si è aperta questa mattina la tre-giorni intitolata “è”, a, in piazza della Repubblica, evento organizzato dal ministero dell’, della Sovranità alimentare e delle Foreste per celebrare l’anniversario dei “Trattati di” del 1957. L’allestimento del villaggio rurale, inaugurato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e situato nel pieno centro della capitale, servirà per consentire ai visitatori di scoprire da vicino il mondo dell’. Sarà l’occasione per approfondire aspetti particolari del settore agricolo, colonna vertebrale della società e dell’economia italiana, tra innovazione, tradizione, sostenibilità, tecnologia, cultura e ricerca. “è” rappresenta un luogo d’incontro tra istituzioni, imprese e studenti, con zone dedicate all’energia, alla sicurezza alimentare, alla tutela dell’ambiente e alla promozione del “Made in Italy”.