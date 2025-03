Romadailynews.it - Roma, al via la riqualificazione dell’area giochi di Villa Lazzaroni

Nuove strutture per bambini e lavori anche sulla pista di pattinaggio.– Il Dipartimento Tutela Ambientale diCapitale ha avviato i lavori per la completadi, nel Municipio VII. L’intervento, della durata prevista di circa due mesi, prevede l’installazione di nuove attrezzature ludiche per bambini, sia piccoli che più grandi.Per i più piccoli sono previstispecifici, tra cui un’altalena doppia con seggiolini a gabbietta, una casetta, uno scivolo a forma di draghetto e un dondolo doppio. Per i bambini più grandi verranno installati un’altalena tripla con seggiolino a nido inclusivo e una struttura con torri, scivoli e pareti d’arrampicata. Tutta l’area sarà dotata di pavimentazione antitrauma.Contestualmente, proseguono i lavori di rifacimento della pavimentazione e del corrimano della pista di pattinaggio esistente, che verrà ampliata con due campetti per lo street basket.