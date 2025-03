Romatoday.it - Roma, accusa malore e si accascia in strada: morto 40enne

Questa notte, intorno all'una, in via dell'Acqua Bullicante, nel quartiere Torpignattara, personale di vigilanza privata ha notato un uomo cheva une subito dopo siva al suolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato.