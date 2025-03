Sololaroma.it - Roma, 31? per Saelemaekers con il Belgio: Ranieri lo lancia a Lecce

La sosta Nazionali è passata in archivio e lascalda i motori, per tornare in campo. Pur perdendo alcuni elementi per infortunio, i giallorossi sono riusciti a recuperare le forze necessarie per il finale di stagione. Il 4° posto dista solo quattro punti e va raggiunto grazie allo slancio di entusiasmo avuto, nell’arco di questo inizio di 2025. I capitolini saranno attesi da un vero e proprio tour de force che comincerà con la partita con il, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare. L’avversario è ostico ma va necessariamente messo al tappeto.Claudioè consapevole delle difficoltà nascoste di questo match, contro un cliente desideroso di riscatto. Il coach di Testaccio starebbe ancora delineando il suo scacchiere, con il focus che va principalmente alle corsie esterne.