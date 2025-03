Sololaroma.it - Roma, 25? per Dovbyk con l’Ucraina: Ranieri attende il suo bomber

La sosta Nazionali sta arrivando verso la sua fase conclusiva e lasi appresta a tornare in campo. I giallorossi hanno lasciato in archivio la vittoria per 1-0 con il Cagliari e vogliono rimanere su questa strada, che appare sempre di più quella giusta. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più verso il 4° posto, ora distante solo quattro punti. Per raggiungere questo prestigioso traguardo, i capitolini dovranno passare indenni da un tour de force che comincerà con la gara con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.La trasferta in terra pugliese nasconde diverse insidie e Claudiodovrà essere quindi abile a tenere i suoi ragazzi sulle spine. Il coach di Testaccio starebbe delineando il suo scacchiere e dovrà fare i conti anche con le condizioni dei calciatori reduci dagli impegni in Nazionale.