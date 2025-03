Laprimapagina.it - Rocco Schiavone 7 si farà? Tutto quello che c’è da sapere sulla settima stagione

Leggi su Laprimapagina.it

Ogni volta che un capitolo si chiude, la domanda è sempre la stessa: ci sarà un seguito? Perla risposta non è scontata. La serie ha conquistato un pubblico affezionato, una scrittura solida e un protagonista che sembra nato per il ruolo. Ma basterà questo per garantirgli una?La Rai, per ora, non ha confermato nulla. Il silenzio è totale, ma dietro le quinte ci sono diversi elementi che potrebbero indicare il ritorno del vicequestore più amato (e odiato) della televisione italiana.Su AlphabetCity.it trovi tutte le novitàserie, e le ultime indiscrezioni lasciano spazio all’ottimismo.Quando potrebbe uscire laSeguendo la cadenza delle stagioni precedenti,7 potrebbe arrivare nel 2027. Fino a oggi, la serie ha avuto una programmazione piuttosto regolare, con una nuovaogni due anni.