Roberto ucciso in casa la svolta nelle indagini dopo 11 mesi | c’è un arresto

Un uomo di 35 anni, di origine albanese, è stato arrestato dai Carabinieri di Venezia con l’accusa di essere coinvolto nell’omicidio diBasso, il tabaccaio trovato morto il 5 marzo 2024 nella sua abitazione a Jesolo, dove viveva da solo.oltre un anno di, è emersa unaimportante. L’uomo arrestato, che sarebbe un conoscente della vittima, è ora il principale sospettato dell’assassinio.L’autopsia sul corpo diBasso ha rivelato dettagli agghiaccianti, confermando che la morte è stata causata da violenti colpi alla testa. Gli investigatori non escludono che l’omicidio possa essere legato a questioni finanziarie, visto che Basso gestiva una tabaccheria e, secondo alcune fonti, portava spesso con sé gli incassi. Ladi via Antiche Mura, però, non mostrava segni di effrazione, il che lascia pensare che la vittima conoscesse il suo aggressore e che possa averlo fatto entrare volontariamente.