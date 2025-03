Lapresse.it - Rivoluzione Var, gli arbitri spiegheranno le decisioni ai tifosi: tutto ciò che c’è da sapere

Glileaie gli episodi verranno diffusi sul maxischermo. Nel complesso mondo del Var – bersaglio di continue critiche, polemiche e interpretazioni sulla sua vera efficacia – scatta la ‘grande’ nel tentativo di imitare o quantomeno strizzare l’occhio al pianeta rugby. Dalla 30a giornata di Serie A ed in occasione delle semifinali e della finale di Coppa Italia 2024/2025, verranno introdotte da parte della Lega Serie A novità tecnologiche che hanno come obiettivo quello di fare un salto di qualità anche culturale.In campionato si procederà ad integrare il segnale del Vardict (ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo Var) sui maxischermi degli stadi, così da informare gli spettatori presenti di un’eventuale revisione del Var in corso o di un controllo Var di lunga durata.