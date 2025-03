Calciomercato.it - Rivoluzione Juve: via Giuntoli e Scanavino, arriva l’ex Milan

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sul futuro del club bianconero dopo l’esonero. In estate può cambiare davvero tutto: ecco cosa sta succedendoSono state le ore del ribaltone in panchina allantus, con Thiago Motta esonerato e Igor Tudor al comando. Lo scossone era nell’aria da tempo, ma non è certo finita. In casa bianconera, infatti, tutti sono sotto osservazione.: via(LaPresse) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ fin qui ha vissuto una stagione più che complicata, con le eliminazioni dalla Coppa Italia e dalla Champions League per mano di due squadre alla portata come Empoli e Psv Eindhoven. In campionato, lo Scudetto è chiaramente sfuggito via, ma adesso non si può fallire la qualificazione in Champions League.A fine stagione così si faranno i conti e si capirà quali giocatore trattenere e quali mandare via.